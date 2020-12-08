بالفيديو.. تعرف على رد فعل مهند علي بعد التسجيل في فريقه السابق

بالفيديو.. تعرف على رد فعل مهند علي بعد التسجيل في فريقه السابق

(المستقلة) ساهم مهند علي “ميمي” في فوز فريقه السيلية، على الدحيل، فريقه السابق، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثامنة من دوري نجوم قطر.

ميني سجل هدف فريقه الاول في الدقيقة 20 من اللقاء الذي انتهى بفوز السيلية 2-1، ورفض الاحتفال بالتسجيل في شباك فريقه السابق.

جدير بالذكر أن الفوز رفع رصيد السيلية إلى 11 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري القطري.

وبهذا الهدف رفع ميمي رصيده إلى 6 أهداف يقتسم بها صدارة ترتيب هدافي دوري نجوم قطر، مع الإسباني سانتي كازورلا (السد)، والمغربي نبيل الزهر (الأهلي).