بالفيديو.. بشار رسن يسجل هدفا مذهلا في الدوري القطري

المستقلة/- أحرز النجم العراقي بشار رسن لاعب نادي قطر هدفا مذهلا في الدوري القطري.

وساهم رسن في فوز قطر على مضيفه الخور (2-1) مساء الجمعة، في الجولة 19 من منافسات دوري نجوم قطر.

وأحرز بشار رسن هدف الفوز في الدقيقة 72 بعد مراوغة رائعة لدفاعات صاحب الأرض.

ويقضي اللاعب العراقي موسمه الأول حاليا في صفوف نادي قطر، بعد الانتقال إليه قادما من برسيبوليس الإيراني عقب نهاية الموسم المنصرم.

يذكر أن الفوز رفع رصيد قطر إلى 31 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب.

شاهد الهدف:

 

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