بالفيديو: الكلباني يكشف عن أغنيته المفضلة لمحمد عبده
المستقلة /- كشف الشيخ السعودي عادل الكلباني، عن أغنيته المفضلة للفنان محمد عبده.
وقال “الكلباني” خلال لقائه في برنامج مراحل مع علي العلياني المذاع عبر قناة SBC، إن أحب أغنية عنده لمحمد عبده هي “من بادي الوقت”.
وتحداه علي العلياني بغناء بيت من الأغنية، ليرد الكلباني: “ما أعرف أغني، وأنا لست صاحب مقامات”.
#مراحل | @abuabdelelah: من بادي الوقت أغنيتي المفضلة.@stvMarahel #مراحل_عادل_الكلباني#رمضان_عندنا#قناة_SBC pic.twitter.com/n2SSV55HMP
— SBC channel (@SBC_Channel) April 4, 2022
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