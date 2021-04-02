بالصور.. عزاء طفلة الفنانة جومانا مراد

المستقلة/- منى شعلان/ حرص عدد من نجوم الفن على حضور عزاء ابنة الفنانة السورية جومانا مراد، والذى يقام بحديقة فيلتها في الزمالك بجوار المعهد السويسرى.

وكان من ضمن الحضور الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وليلي علوي، وإلهام شاهين ولبلبة وأشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ونهال عنبر ودينا وسوزان نجم الدين، وكندة علوش وأحمد رزق، وحرص الحضور على الالتزام بالإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا.

وكتبت جمانة مراد على “إنستغرام”: “الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب إمك وأبوكي”.

وأضافت جمانة: “فراقك صعب ومؤلم، بس أكيد انتي بمكان أحسن بكتير. يا رب ألهمنا الصبر والسلوان وبرّد قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يا رب والحمد لله على كل حال، وانتي طير من طيور الجنة يا إمي”.

ورزقف جمانة مراد في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بتوأم هما ديانا وعلي من زوجها رجل الأعمال ربيع بسيسو، وكانت ديانا تعاني من حالة مرضية صعبة، وظلت طيلة الأشهر الست الماضية تعاني من مرض رفضت والدتها الإفصاح عن طبيعته، حتى لاقت ربها في نهاية شهر مارس/ آذار الماضي.

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