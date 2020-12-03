بالتعاون مع الصحة العالمية واليونسيف : نجاح حملة تلقيح شلل الاطفال

المستقلة / – اعلنت دائرتا صحة الكرخ والرصافة نجاح الحملة شبه الوطنية للقاح ضد مرض شلل الأطفال التي نفذت بالتعاون بين منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف والتي استمرت لمدة خمسة ايام.

وقال مدير عام صحة الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي في تصريح لصحيفة”الصباح ” تابعته المستقلة: ان الحملة ركزت على ثلاثة قطاعات منها بغداد الجديدة والمدائن والشعب بسبب تدني نسبة اللقاحات فيها، حيث تمت تهيئة جميع مستلزمات نجاحها بمشاركة 379 فرقة صحية انتشرت في مراكز الرعاية الصحية منها ثابتة وآلية وراجلة من دار الى دار، وتمت دعوة المواطنين من خلال مكبرات الصوت بالذهاب الى المراكز ومرافقة اطفالهم لغرض تلقيحهم ضد شلل الاطفال والالتزام بالشروط الوقائية واكمال الجدول التلقيحي.

وذكر انه تم تلقيح اكثر من 75 الف طفل في قاطع الشعب بمشاركة 163 فريقا صحيا، وشملت الحملة القرى والارياف والمناطق النائية والعشوائيات التي تقع ضمن الرقعة الجغرافية لمراكز الرعاية الصحية التابعة للقطاع.

واضاف ان الفرق الصحية قامت بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد والحد من انتشار فيروس كورونا بسحب عينات من الطلبة من خلال الفحص السريع، واخذ المسحات للملاكات التعليمية والإدارية للكشف المبكر عن المرض واتخاذ الاجراءات اللازمة ،وتم التاكيد على ضرورة الالتزام بمسافة التباعد الجسدي داخل الفصول الدراسية، وارتداء الكمامات، والاهتمام بالنظافة الشخصية والعامة ،فضلا عن قياس درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم المدرسة للتأكد من سلامتهم من الإصابة بالمرض وغسل وتطهير الحمامات والمغاسل بصورة دورية وتوفير المياه ووسائل النظافة.

من جهته، لفت مدير عام دائرة صحة الكرخ الدكتور جاسب الحجامي في تصريح لصحيفة ” الصباح” الى مشاركة 1281 فرقة صحية في حملة التلقيح ضد شلل الاطفال، حيث استهدفت 517 ألفا 839 طفلا، وقد شملت اقضية الطارمية وابي غريب والتاجي والمحمودية وبعض المناطق عالية الخطورة التي امتنعت الكثير من الاسر تلقيح اطفالها بسبب انتشار فيروس كورونا.

واضاف ان الدائرة سبق أن استكملت اجراءاتها لتنفيذ حملة التلقيح بعد تحديد الفئة المستهدفة في قاطع الكرخ وتهيئة الفرقة الثابتة، والجوالة في جميع القطاعات والمراكز الصحية والتنقل من دار الى دار، مشيرا الى ان اللقاح تم توفيره من مناشئ عالمية وخاضع لفحص وزارة الصحة والاجهزة الرقابية.

واكد ان جميع المواطنين ابدوا تعاونهم مع الفرق الصحية ولم يترددوا بزيارة المراكز الصحية لتلقيح أطفالهم حفاظا على حياتهم وزيادة مناعتهم ، مؤكدا ان الدائرة قامت باطلاق خطة إعلامية تثقيفية قبل الحملة من خلال تكثيف اللقاءات الفردية وزيارة المؤسسات الحكومية والتربوية ودور العبادة بالتعاون مع الشرطة المجتمعية ووضع الفلكسات على السيارات واستخدام مكبرات الصوت، للتعريف بخطورة المرض ، كما نظمت وحدات الصحة المدرسية زيارات الى المدارس الابتدائية لفحص طلبة الصف الاول الابتدائي مع بداية السنة الدراسية في ظل مواجهة فيروس كورونا.