بالأرقام.. ماذا قدم ميسي ورونالدو في قمة برشلونة ويوفنتوس؟

(المستقلة) شهدت مباراة القمة بين برشلونة ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، صراعا جانبيا بين النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وفاز يوفنتوس على برشلونة بثلاثية دون رد، مساء الثلاثاء، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وهي أول مباراة تجمع ميسي ورونالدو، منذ رحيل الأخير عن ريال مدريد قبل عامين.

وبينما فشل ميسي في التسجيل، أحرز كريستيانو الهدفين الأول والثالث للضيوف، من ركلتي جزاء في الدقيقتين 13 و52.

وفيما يلي نقدم لكم أرقام كل من ميسي ورونالدو في لقاء القمة.

لمس الكرة: ميسي 125 – رونالدو 48

الاستحواذ: ميسي 7.3% – رونالدو 3.3%

التسديدات: ميسي 11 – رونالدو 3

تسديدات على المرمى: ميسي 7 – رونالدو 3

التمريرات: ميسي 86 – رونالدو 40

المرواغات: ميسي 4 – رونالدو 0

دقة التمريرات: ميسي 89% – رونالدو 85%

الفرص: ميسي 3 – رونالدو 1