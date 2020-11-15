باقري : قريباً سيتم التوقيع على وثيقة التعاون العسكري بين إيران والعراق

المستقلة / – اكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، اليوم الأحد، أنه سيتم التوقيع قريباً على وثيقة التعاون العسكري بين إيران والعراق.

واشار باقري عقب استقباله وزير الدفاع جمعة عناد سعدون ، بحسب الاعلام الايراني ،إلى العلاقات الواسعة والقواسم التاريخية المشتركة بين البلدين ، مضيفا :” ان القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الإيرانية وجمهورية العراق كبلدين جارين وشقيقين ، تربطها علاقات ومصالح طويلة الأمد اذ تم الحديث كثيراً حول هذا الأمر خلال الزيارات السابقة”.

وتابع:” قام وزير الدفاع وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي وبعض القادة العراقيين الآخرين بزيارة ايران وتم بحث سبل تعزيز وتعميق التعاون الدفاعي والعسكري”.

وأشار باقري إلى, برنامج الوفد العسكري العراقي رفيع المستوى خلال زيارته إيران ، قائلا :” إن أصدقاءنا سيزورون معرض الصناعات الدفاعية وسيعقدون اجتماعات مع نظرائهم في القوات المسلحة الإيرانية”.

وأضاف:” تمت خلال هذا اللقاء مناقشة القضايا المتعلقة بالصناعة الدفاعية وأمن الحدود المشتركة بين البلدين والقضايا المتعلقة بالتعاون وتبادل الخبرات والتدريبات العسكرية المشتركة وقضايا التدريب وسيتم تطوير هذا التعاون بإذن الله “.

وكان وزير الدفاع جمعة عناد ، قد وصل على رأس وفد عسكري رفيع المستوى إلى طهران يوم امس السبت تلبية لدعوة رسمية من نظيره الايراني ، العميد أمير حاتمي “. (النهاية)