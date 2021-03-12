باريس سان جيرمان يجدد عقد نجم هجومه

المستقلة/- أعلن نادي باريس سان جيرمان تجديد تعاقده مع نجم الفريق بشكل رسمي، ليحافظ على استمراره داخل صفوفه.

ويمتلك باريس سان جيرمان قائمة مطولة من النجوم التي يرغب في تجديد تعاقده معهم على رأسهم الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار دا سيلفا إلى جانب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا.

وفي بيان رسمي أصدره النادي الباريسي أعلن من خلاله تجديد تعاقده مع الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الذي كان سينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

وجدد العملاق الباريسي تعاقده مع دي ماريا حتى صيف 2022 المقبل ليكون قد انتهى من تجديد أول نجومه خلال الفترة المقبلة.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الفرنسي مقطع فيديو أبرز من خلاله مشوار دي ماريا مع الفريق منذ توقيع عقود انتقاله إلى العملاق الباريسي في موسم 2015/2016 مرورا بالإنجازات التي حققها مع الفريق.

كما ظهر دي ماريا في نهاية الفيديو حاملا قميص باريس سان جيرمان الذي يشير إلى عام 2022 بعد تجديده.