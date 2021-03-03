باريس سان جيرمان يتلقى ضربة قوية قبل لقاء برشلونة

باريس سان جيرمان يتلقى ضربة قوية قبل لقاء برشلونة

المستقلة/- أعلن نادي باريس سان جيرمان اليوم الأربعاء، عن إصابة مهاجمه الإيطالي مويس كين، بعدوى فيروس كورونا المستجد.

نادي باريس سان جيرمان أكد خبر إصابة مويس كين بكورونا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد خضوعه لاختبار الكشف عن الفيروس.

وأكد النادي الباريسي بأن مويس كين لن يخوض مباراة الفريق أمام بوردو في الدوري الفرنسي اليوم، حيث بقى في العاصمة باريس بعد خروج نتيجة الاختبار.

وشدد النادي الفرنسي بأن مويس كين سيحترم قواعد العزل الصحي والبروتوكول الموضوع حتى تماثله للشفاء من المرض.

وسيغيب مويس كين عن مباراة الفريق اليوم أمام بوردو في الدوري الفرنسي، ومن المتوقع أيضا غيابه عن لقاء الفريق أمام برشلونة الإسباني، يوم الأربعاء المقبل، في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلعب مويس كين لصفوف باريس سان جيرمان بدءا من الموسم الحالي، معارا من نادي إيفرتون الإنجليزي.

ومن المتوقع أن يعود اللاعب أدراجه إلى إيفرتون بنهاية الموسم بالرغم من تألقه باريس سان جيرمان.