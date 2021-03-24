ايلون ماسك يطلق ميزة شراء سيارات تسلا باستخدام عملة ”البتكوين“

المستقلة /- قال إيلون ماسك، رئيس شركة تسلا، إنه يمكن الآن شراء سيارات الشركة باستخدام عملة ”البتكوين“، وسيتوفر الخيار خارج الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا العام.

وكتب ماسك على ”تويتر“ اليوم الأربعاء ”يمكنك الآن شراء سيارة تسلا بعملة البتكوين.. سيتم الاحتفاظ بعملة بتكوين المدفوعة إلى تسلا ولن يتم تحويلها إلى عملات ورقية“.

والشهر الماضي، كشفت شركة تسلا أنها اشترت عملات بتكوين بقيمة 1.5 مليار دولار وستقبلها قريبا كطريقة دفع مقابل شراء سياراتها، ما أدى إلى ارتفاع سعر العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم.