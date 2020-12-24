ايران ترفض الاتهامات الامريكية وتحذر ترامب من اي خطوة حمقاء

ردت وزارة الخارجية الايرانية على المزاعم الاخيرة للرئيس الامريكي دونالد ترامب والاتهامات التي وجهتها القيادة المركزية للولايات المتحدة (سنتكوم) الى ايران ، فيما حمّلت الادراة الامريكية تداعيات ونتائج اي خطوة حمقاء في ظل الظروف الراهنة.

ونقلت وكالة الانباء/ارنا/ الايرانية عن المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زادة، قوله” ان هكذا تصريحات واتهامات متكررة، لا اساس لها من الصحة ومفبركة، تاتي في اطار سياسة الاسقاط المتعارف عليها من جانب البيت الابيض لغرض التضليل على الظروف العصيبة للغاية التي يمر بها ترامب حاليا”.

واضاف خطيب زادة:” ان ايران لطالما اعلنت عن رفضها استهداف المراكز الدبلوماسية والسكنية؛ وفي هذا الموضوع الخاص، فإن اصابع الاتهام موجهة الى امريكا نفسها وشركائها وحلفائها في المنطقة الذين يسعون وراء التصعيد اثارة فتن جديدة”.

وتابع:” كما اعلنا سابقا، ان الردّ الايراني على الارهاب الامريكي، صريح وشجاع وبالمستوى المناسب؛ اذن ينبغي على الكيان الامريكي ان يلجأ من اجل تبرير مواقفه الفتنوية الى سيناريوهات أكثر واقعية”.

ووجّه المتحدث باسم الخارجية الايرانية تحذيرا جادا الى رئيس الكيان الامريكي؛ ناصحا اياه بان يتخلى وهو في ايامه الاخيرة بالبيت الابيض، عن اثارة التوترات وخوض المغامرات الخطيرة، مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحمّل الادراة الامريكية تداعيات ونتائج اي خطوة حمقاء في ظل الظروف الراهنة.