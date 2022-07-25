ايران تؤكد.. 5 جولات من المفاوضات بين طهران والرياض في بغداد كانت إيجابية

المستقلة /- أكدت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن “خمس جولات من المفاوضات بين طهران والرياض في بغداد كانت إيجابية”.

وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني: “خلال الاتصال الهاتفي الأخير بين وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، و نظيره العراقي، فؤاد حسين، أكد الأخير أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رحب بالحوار السياسي والعلني بين طهران والرياض”.

وأضاف كنعاني: “ونحن نرحب أيضا، والأرضية متوفرة لعقد الجولة القادمة من المفاوضات بصورة رسمية وسياسية وعلنية، ونشكر الجهود والدور الإيجابي لبغداد بهذا الصدد، ونتمنى أن نتمكن من القيام بخطوات إيجابية في الجولة القادمة”.

 

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