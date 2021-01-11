انفجار عبوة ناسفة في مدينة الرقة بسوريا..تفاصيل 

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المستقلة/-أحمد عبدالله/أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بانفجار عبوة ناسفة في مدينة الرقة السورية، أسفر عن إصابة مواطن بجروح.

وطبقا لـ الموقع الرسمي لـ “المرصد السوري”، أصيب مواطن بجروح متعددة، نتيجة انفجار عبوة ناسفة بسيارته، في منطقة الملاهي بمدينة الرقة، حيث تشهد المدينة انفلاتًا أمنيًا وتفجير عبوات ناسفة، منذ بداية العام الحالي.

وقد رصد المرصد السوري بالأمس، انفجار عبوة ناسفة، زرعها مجهولون بسيارة عسكرية لقوى الأمن الداخلي التابع لـ”قسد”،استهدفت مدنيين وعسكريين، على مفرق مزرعة كبش شمال غربي الرقة، ما أدى إلى إصابة السائق بجروح خفيفة.

وفي 5 يناير الجاري، قام مسلحون بالهجوم على سيارة عسكرية تقل 5 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، من بينهم إعلامي أصيب بعدة طلقات نارية في صدره، وذلك على طريق الأبيض في ناحية الكرامة بريف الرقة الشرقي، قبل أن تتمكن قوات سوريا الديمقراطية من اعتقال 18 شخصًا من المهاجمين، دون معرفة تبعيتهم .

وفي  4 من يناير، أشار المرصد السوري إلى انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارة عسكرية، بالقرب من الحديقة البيضا غرب مركز مدينة الرقة الخاضعة لنفوذ “قسد”، ما أدى إلى إصابة شخصين أحدهما يعمل في مكتب عقاري بالمدينة، يأتي ذلك في ظل الفلتان الأمني المستشري ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية.

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انفجار عبوة ناسفة في مدينة الرقة بسوريا..تفاصيل 

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