انطلاق صفحة جديدة من ’الوعد الصادق’ في البصرة

المستقلة / -باشرت قيادة عمليات البصرة والقطعات الملحقة بها، السبت، بتنفيذ عملية الوعد الصادق المرحلة الثالثة الصفحة الرابعة.

وذكر بيان للقيادة، تلقت المستقلة نسخة منه، (12 كانون الاول 2020)، أن “العملية انطلقت على محورين، الأول المحور الشمالي من خلال لواء مشاة 36 ومديرية شرطة البصرة، ولواء القوة الضاربة، والوكالات الأمنية والاستخبارية، وهيئة الحشد الشعبي لغرض مداهمة وتفتيش المناطق الشمالية في البصرة”، لافتاً إلى أن “المحور الجنوبي كان من خلال قيادة القوة البحرية، وقيادة حرس الحدود المنطقة الرابعة قيادة عمليات البصرة، والوكالات الأمنية والاستخبارية، وهيئة الحشد الشعبي، وأقسام مديرية شرطة البصرة لمداهمة وتفتيش المناطق الشمالية في البصرة”.

وأشار البيان إلى أن “العملية كانت لغرض إلقاء القبض على المطلوبين، ونزع الأسلحة غير المرخصة لتحقيق الأمن والاستقرار ضمن قاطع المسؤولية في محافظة البصرة”.