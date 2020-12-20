المستقلة /-أعلن قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف، انطلاق المرحلة الرابعة لعمليات “الوعد الصادق” في البصرة.

وقال مدنف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاحد ، إن “الصفحة الأولى من المرحلة الرابعة لعمليات الوعد الصادق، انطلقت من محورين”.

وأضاف، أن “المحور الأول يتكون من مناطق مدينة القرنة والدير والماجدية والكرمة”، مشيرا إلى أن “المحور الثاني يتكون من مناطق الفاو والسيبة وأبو الخصيب بالإضافة إلى مناطق الزبير وسفوان وجبل السنام”.