انطلاق الدورة 35 لمهرجان جرش اليوم

المستقلة /- تنطلق فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، الأربعاء، في دورته الخامسة والثلاثين بعد توقف العام الماضي نتيجة لانتشار فيروس كورونا.

وقالت اللجنة العليا إن المهرجان الذي تقدر كلفته بأكثر من 1.2 مليون دينار، يستمر حتى 2 تشرين أول/أكتوبر المقبل تحت شعار “جرش … مزينة بالفرح”.

وفرضت شروط الصحة والسلامة نفسها على المهرجان، عبر اشتراط التباعد الجسدي بين الحضور والسماح باستيعاب نصف الطاقة الاستيعابية للمسارح والحفلات الرئيسية، مع السماح لمن يحمل الإشارة الخضراء في تطبيق “سند” بالحضور.

وقال المدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي، إن المهرجان يشكل تظاهرة فنية وثقافية كبيرة تليق بالأردن وتؤكد سمعته العربية والعالمية في مجال الفنون والثقافة والاستقرار والسياحة”.

ويشارك في المهرجان 5 نجوم عرب وأكثر من 70 فنانا أردنيا وما يفوق 38 فرقة فلكلورية محلية وعربية وعالمية في البرنامج الفني، أما البرنامج الثقافي يشهد تواجد 270 مشاركا.

وستُسير رحلات مسائية عبر برنامج “أردننا جنة” إلى محافظة جرش، لحضور الفعاليات الفنية والثقافية المجانية في المهرجان والتجول في المدينة الأثرية.

ولن تشمل أسعار الرحلة رسوم دخول الفعاليات المدفوعة الأجر، وسيكون حضور المشاركين للفعاليات المدفوعة بشكل اختياري.

 

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