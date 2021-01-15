انسحاب فريق من كأس العالم للأندية

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(المستقلة) أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، انسحاب أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا بشكل رسمي، من خوض بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر في الفترة بين 1 إلى 11 فبراير/شباط المقبل.

وأكد الفيفا في بيان رسمي، أنه رغم تبادل الاتصالات بين الاتحاد الدولي والنادي والاتحاد النيوزيلندي والقاري في الأيام الأخيرة، إلا أن متطلبات سلطات نيوزيلندا فيما يتعلق بالعزل والحجر الصحي، تتجاوز اختصاص الفيفا.

وأكد الفيفا أنه سيتم تنفيذ بروتوكول طبي وأمني شامل مع السلطات القطرية، لتوفير الضمانات لحماية صحة وسلامة جميع المشاركين في المسابقة.

وأشار الفيفا إلى أن الدحيل القطري تأهل مباشرة للدور الثاني للبطولة بعد انسحاب أوكلاند، وسيبقى شكل المنافسة بلا تغيير.

وتجرى قرعة تحديد المواجهات المباشرة في مدينة زيورخ السويسرية يوم 19 يناير/كانون ثان الجاري.

 

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