انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة

المستقلة / – انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الاربعاء، لتسجل 213 مليون دولار أمريكي.

أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، اليوم، انخفاضا في مبيعاته بنسبة 7.97% لتصل إلى 213 مليوناً و380 ألفاً و597 دولارا امريكيا، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1460 دينارا عراقيا لكل دولار واحد، مقارنة بيوم امس الثلاثاء، حيث بلغت المبيعات فيها 231 مليوناً و855 ألفاً و498 دولار أمريكي.

وذهبت المشتريات البالغة 191 مليوناً و830 ألفاً و597 دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 21 مليوناً و550 ألف دولار بشكل نقدي.

أن 34 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و11 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 14 شركة صرافة.

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