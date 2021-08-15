انخفاض اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد

انخفاض اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد

المستقلة/- انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم الأحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت، صباح اليوم 147950 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت بورصة الكفاح صباح يوم أمس السبت 148000 دينار مقابل 100 دولار.

أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.