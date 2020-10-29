انخفاض اسعار النفط بسبب وفرة المنتوج وجائحة كورونا

المستقلة / – عاودت أسعار النفط الخام بالانخفاض في التعاملات صباح اليوم الخميس ، بعد ان حاولت استعادت بعض مكاسبها التي فقدتها مساء امس لتعاود الهبوط مرة اخرى وبنسبة اكثر من 6٪ خلال ساعات نهار اليوم ،رغم إغلاق ثلثي الإنتاج الأمريكي في خليج المكسيك بعد ان ضرب الإعصار زيتا ولاية لويزيانا.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط (WTI) 10 ، ليصل الى 35.15 دولارا للبرميل بحلول الساعة 09 بتوقيت جرينتش في حين انخفت العقود الآجلة لمزيج برنت لتصل 38.08 دولارا للبرميل.

وتواجه اسعار النفط ضغوطات حيث تسببت علامات زيادة وفرة الإمدادات العالمية وموجة ثانية من جائحة فيروس كورونا في انخفاض الأسعار في الجلسة السابقة ، لكن مراقبي السوق قالوا إن مستويات الدعم الفني كانت عاملاً في التداول يوم الخميس.

من المتوقع أن يكون تأثير الإعصار زيتا قصير الأجل وستؤدي عودة الإنتاج الأمريكي إلى زيادة المعروض النفطي ، اضافة الى زيادة ليبيا انتاجها بسرعة بعد ثمانية أشهر من الحصار وتزايد حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 في الولايات المتحدة وأوروبا مما أدى إلى قيود جديدة كلها عوامل مقلقة للاسعار.

ستطلب فرنسا من الناس البقاء في منازلهم لجميع الأنشطة باستثناء الأنشطة الأساسية اعتبارًا من يوم الجمعة ، بينما ستغلق ألمانيا الحانات والمطاعم والمسارح من 2 تشرين الثاني حتى نهاية الشهر لوقف انتشار فيروس كورونا.

قدمت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء دليلاً على تزايد التخمة حيث ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 تشرين الاول ، وهي زيادة أكبر بكثير مما كان متوقعًا.

وتخطط منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها ، الذين يطلق عليهم مجتمع أوبك + ، لتقليص تخفيضات الإنتاج في يناير 2021 من 7.7 مليون برميل يوميا حاليا إلى حوالي 5.7 ملايين برميل يوميا.