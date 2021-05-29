انتخاب إدارة جديدة لنادي نفط الوسط

المستقلة/- أقيم صباح اليوم السبت، المؤتمر الانتخابي الذي أسفر عن ظهور مجلس إدارة جديد، لقيادة نفط الوسط.

وجرت عمومية نفط الوسط، وسط أجواء ديمقراطية، بحضور العديد من الشخصيات الرياضية والإعلامية في محافظة النجف الأشرف.

وتمت عملية التصويت بكل حيادية وشفافية، وبعدها أعلن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، باسم جمال، النتائج.

وتنافس 10 مرشحين للهيئة الإدارية، وبعد إجراء عمليات الفرز، اختارت الهيئة العامة، مجلس إدارة جديد بفوز المرشحين العشرة كالتالي:

هيثم عباس بعيوي (98) – سعد كاظم عباس (98) – مصطفى محمد جواد (97) – عماد عباس إبراهيم (103) – ماجد عبد الرضا (91) – عباس مالك ناجي (87) – فراس نوري عبد الله (91) – أحمد هاشم علي (94) – علي جواد كاظم (96) – وسام فوزي حميد (95)

وقرر الفائزون، تأجيل توزيع المناصب لوقت لاحق (رئيس النادي ونائبه وأمين السر والأمين المالي).