“انتحار معلن” تشارك بمهرجان “ليالي المسرح الحر” بـ الأردن

المستقلة/- منى شعلان/ يشارك العرض المسرحي “انتحار معلن” في الدورة الـ 16 من مهرجان ليالي المسرح الحر بالمملكة الأردنية الهاشمية في الفترة من 31 يوليو الي 5 أغسطس المقبل، كضيف شرف خارج المسابقة، و العمل تأليف الكاتب السعودى د. سامى الجمعان، تمثيل الفنانة التونسية منى التلمودى ، إخراج المخرج المصرى مازن الغرباوى، تصميم ديكور ومابينج رضا صلاح، تاليف موسيقي د.طارق مهران، تصميم أزياء د.مروة عودة، و انتاج رابطة الانتاج المسرحي العربي المشترك ATPA.

مسرحية “انتحار معلن” مونودراما تتناول حياة الكاتبة والروائية الإنجليزية الشهيرة فرجينيا وولف Virginia woolf ، بكل ما عاشته في حياتها من مآس، وما تركته من أثر إبداعي في الكتابة الروائية، وكذلك المنجز النقدي، وهي رائدة في المطالبة بحقوق المرأة، إلا أن إصابتها بمرض الهوس الاكتئابي ثنائي القطب، الذي كانت تسمع من خلاله ضجيجا وأصواتا في رأسها، مما وضعها تحت ملاحظة زوجها لونارد وولف دائما، نتيجة الانهيار العصبي الذي تعرضت له لأكثر من مرة، حتى إنها كررت محاولات الانتحار للتخلص من حياتها البائسة.

شخصية فرجينيا وولف على مستوى التأثر الأدبي والثقافي كبير، وتعد وولف من السيدات البارزات في مجال الأدب الإنجليزي في هذا العصر، وقد ولدت لأب روائي ومؤرخ شهير آنذاك وأم ذات أصول هندية كانت متزوجة من شخص آخر ثم تزوجت والد فرجينيا، حسبما نقل موقع “بوستات”، والتي عُرف عنها أنها كانت منذ صغرها تهتم بكافة دروب الأدب وتحب القراءة وتعلمت من والدها الكثير من فنون الكتابة والنقد الأدبي، ولم تتوقف عند حد كتابة الروايات فحسب، بل كان لها أيضًا كتب ومؤلفات في النقد الأدبي مثل كتاب القارئ العادي، كما نجحت في مجال القصة القصيرة وكتبت العديد من المقالات الهامة في مجال النقد أيضًا، واعتبرت فرجينيا وولف واحدة من أكثر الأدباء تأثيرًا في القرن العشرين، ودائمًا ما تضم قوائم “أعظم الروايات في التاريخ” عملاً أو عملين لها، مع ظهور دائم لرواية “إلى الفنار”، ومن أهم مؤلفاتها: رواية الليل والنهار (1919م) ، ورواية السيدة دالواي (1925م)، ورواية إلى المنارة (1927م)، ورواية الأمواج (1930) ورواية السنوات (1937م).

الجدير بالذكر انه سبق و ان شارك العرض المسرحي”انتحار معلن” ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، و مهرجان القاهرة للمونودراما، و حصل علي العديد من الجوائز منها: أفضل ممثلة، أفضل سينوغرافيا مسرحية.