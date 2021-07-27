ام صلال القطري يتفق رسميا مع مهاجم المنتخب العراقي ايمن حسين

المستقلة /-كشف مهاجم المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم ايمن حسين، عن توجهه الى قطر الجمعة المقبل لابرام عقدٍ مع نادي ام صلال القطري بشكل رسمي .

وقال ايمن حسين في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إنه اتفق مع ادارة نادي ام صلال القطري لتمثيل فريقها الكروي لموسم واحد قابل للتجديد.

وأضاف أنه تلقى عروضاً خليجية اخرى من الدوري السعودي لتمثيل فرقها الكروية، لكنه فضل ام صلال كون الدوري القطري يعد من الدوريات المتطورة ويضم نجوماً كبار .

وأشار إلى أنه يطمح للاحتراف في الدوريات الاوربية مستقبلاً، مبيناً أن قطر ستكون بوابة مشواره الاحترافي لبلوغ طموحه المقبل .

وعبر حسين عن سعادته لحصوله مع فريق القوة الجوية عدة القاب للموسم 2020-2021 والتي تعد الابرز في مسيرة حياته الكروية وهي الدوري الممتاز، وكاس العراق، وهداف الدوري العراقي .

أيمن حسين غضبان المفرجي لاعب كرة قدم عراقي في مركز الهجوم ولد عام 1996 في مدينة الحويجة بمحافظة كركوك في العراق، يلعب حالياً في نادي القوة الجوية، وسبق له اللعب مع نادي النفط و نادي الشرطة و النادي الرياضي الصفاقسي ويبلغ طوله 189 سم ووزنه 80 كغم. حصل على جائزة هداف الدوري العراقي للموسم 2020- 2021 .