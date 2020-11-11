امطار غزيرة في عموم العراق وبالاخص المحافظات الجنوبية سقوط امطار غزيرة في عموم العراق

المستقلة / – تشير التنبؤات الجوية إلى استمرار فرص هطول الأمطار في عموم البلاد، خاصة المحافظات الجنوبية التي ستشهد أمطاراً غزيرة مقارنة بالمناطق الشمالية.

وقال الراصد الجوي صادق عطية في توضيح تابعته المستقلة اليوم الأربعاء، إن “الرياح الهابطة تسبب تلاشي السحب عند دخولها أجواء البلاد”.

وأضاف، “تتحسن فرص الأمطار خلال ساعات هذه الليلة في جنوب البلاد ومناطق من الشمال والفرات الأوسط”.

وأوضح عطية، أن “فرص الأمطار تمتد وتتوسع خلال نهار والمساء اليوم وتعود الأجواء الممطرة في مناطق عديدة من مدن البلاد، فضلاً عن هطول زخات متفاوتة الشدة”.

وأشار الراصد الجوي، إلى أن “فرص جنوب ووسط البلاد وشرقها هي الأعلى، أما غربها وشمال غربها فهي الأقل”.

كما لم يستبعد، “غزارة الأمطار أحيانا في مناطق جنوب البلاد خصوصا مدينة البصرة، إضافة لمناطق شمال الكويت والأحواز وخرمشهر في ايران”.