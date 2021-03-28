“امرأة خارقة”.. أوبرا وينفري تتصدر تريند جوجل بعد تلقيها لقاح كورونا

المستقلة/- منى شعلان/ تصدرت الاعلامية الأمريكية أوبرا وينفري، تريند محرك البحث الشهير جوجل، خلال الساعات الماضية، بعدما روت تجربتها الخاصة بعد تلقيها لقاح فيروس كورونا المستجد ، مشيرة إلى أنه منحها “إحساسا غامرا بالراحة”.

وأوضحت أوبرا البالغة من العمر 67 عاماً أنه بعد حصولها على اللقاح، والذي لم تحدد اسمه، لكنه كان من جرعتين، شعرت بـ”كافة الأعراض التقليدية” التي تحدث بعد تعاطي الجرعة الثانية.

وقالت أوبرا وينفري عبر موقعها الشخصي “oprah Daily”: “أردت البكاء بعد الجرعة الأولى لكنني لم أبك، وكان فقط من الشعور الغامر بالراحة، لقد أصبت بالتهاب رئوي في العام السابق، وكانت رئتاي لا تزالا حساستين، كنت خائفة جدا من الخسائر التي قد يلحقها بي فيروس (كوفيد-19)، ولهذا السبب كنت صارمة للحصول على التطعيم من الفيروس”.

وأضافت: “بعد ذلك تعرضت لـ3 أعراض جانبية بعد تلقي الجرعة الثانية، وهي الحمى، وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية، فإن الحمى هي علامة طبيعية على أن الجسم يبني الحماية من الفيروسات، وكان العرض الثاني الذي شعرت به بعد الجرعة الثانية فكانت القشعريرة، ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن الشعور بالقشعريرة- الشعور بالبرد أو الارتعاش عندما لا تكون في بيئة باردة على وجه التحديد، هو أحد الآثار الجانبية الأكثر انتشار، والتي يعاني منها الأشخاص بعد تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)”.

وتابعت : “بجانب الحمى والقشعريرة، شعرت أيضا بالخمول، والذي عادة ما تصاحب آلام الجسم والحمى، وهو مدرج على الموقع الإلكتروني لمركز السيطرة على الأمراض الوقاية منها كأثر جانبي شائع آخر للقاح (كورونا)”.

كما أفصحت أوبرا في مدونتها أنها شعرت بتوعك لمدة 30 ساعة، لكنها اعتبرت ذلك “إزعاجا بسيطا”، على حد تعبيرها.

واستكملت: “خلال وقت التعافي من الآثار الجانبية من لقاح كورونا، فكرت في أكثر من نصف مليون شخص في هذا البلد فقدوا حياتهم بسبب هذا الفيروس، وما كان عليهم تحمله، وعلى الرغم من تجربتي بعد لقاح فيروس كورونا المستجد، فقد شعرت بأنني امرأة خارقة، وكما لو أنني حصلت على فرصة جديدة للحياة”.

واختتمت: “ومع ذلك لم تعد حياتي إلى طبيعتها بعد، ولا أغادر منزلي إلا نادرا، وكانت آخرهم عندما أجريت مقابلتي مع الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ميركل”.