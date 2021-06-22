اليويفا يصدر قراره بخصوص ملعب نهائي يورو 2020

المستقلة/- حسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) موقفه من الجدل المثار في الأيام القليلة الماضية بشأن نقل مباريات الدور قبل النهائي والنهائي لبطولة أوروبا 2020، من ملعب ويمبلي في لندن.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي قد طالب بنقل المباريات من بريطانيا عقب ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 هناك.

وسجلت بريطانيا 10633 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، إلى جانب وفاة 5 أشخاص يوم الإثنين، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 4.63 مليون مصاب إلى جانب وفاة 127676 شخصا وفقا لحصيلة رويترز.

وقال يويفا يوم الجمعة إنه يملك خطة طوارئ بنقل المباراة النهائية من ويمبلي إذا لم توافق بريطانيا على إعفاء المشجعين الأجانب من ضرورة الحجر الصحي لمدة 10 أيام.

وقال متحدث باسم يويفا اليوم الثلاثاء: “يعمل يويفا والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والسلطات الإنجليزية عن كثب معا وبنجاح لإقامة الدور قبل النهائي والمباراة النهائية لبطولة أوروبا في ويمبلي”.

وأكد بشكل قاطع: “لا توجد خطط لتغيير الملعب”.

ومن المقرر أن يستضيف ويمبلي مباراتي الدور قبل النهائي في 6 و7 يوليو/ تموز وقبل إقامة النهائي يوم 11 من الشهر ذاته.

وقال دراجي رئيس الوزراء الإيطالي يوم الإثنين إنه يفضل استضافة نهائي بطولة أوروبا في روما بدلا من “بلد تتزايد فيه حالات الإصابات بشكل سريع”.

وذكرت صحيفة تايمز يوم الجمعة أنه إذا لم يتم السماح للمشجعين الأجانب بحضور النهائي في ويمبلي، سيكون البديل مدينة بودابست.