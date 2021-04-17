اليوم.. مصر تطبق المواعيد الجديدة للمحال من 7 صباحا إلى 11 مساء

المستقلة/-أحمد عبدالله/ تبدأ اليوم المواعيد الصيفية الجديدة لفتح وغلق المحلات والمطاعم والمقاهي  التي  أصدرها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تنفيذا لقرارات اللجنة العليا لادارة أزمة كورونا.

-المحال التجارية والمولات تفتح أبوابها من 7 صباحًا  حتى 11 مساءً.

– المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية  من 5 صباحًا حتى 1 صباحاً.

– السماح لخدمة التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات  24 ساعة.

– محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية تفتح من 8 صباحًا حتى 8 مساءً.

– تغلق المحال التجارية يومي الخميس والجمعة في الإجازات الرسمية والأعياد الساعة 12 ليلا.

– تُستثنى من هذه المواعيد محال البقالة السوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات.

 

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