اليوم الاربعاء .. سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و اربيل

اليوم الاربعاء .. سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و اربيل

المستقلة /- استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت في إقليم كوردستان.

إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت، صباح اليوم، 147850 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

وكانت بورصة الكفاح المركزية قد سجلت خلال افتتاحها صباح أمس الثلاثاء، 147800 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار.

ى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا عراقيا، بينما بلغت أسعار الشراء 147250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 147500 دينار لكل 100 دولار.