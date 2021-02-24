اليمن … تحذير من موجة ثانية محتملة لفيروس كورونا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ كشفت السلطات الصحية اليمنية، اليوم الأربعاء، أن على المستشفيات الاستعداد لموجة ثانية محتملة من فيروس كورونا ويجب اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع انتشاره.

ونقلت وكالة “رويترز” تصريحات السلطات الصحية اليمنية التي تقوم بعمليات رصد للفيروس المنتشر في البلاد، مشيرة أن الحالات المؤكدة ارتفعت في الأيام العشرة الماضية بعد تراجعها منذ سبتمبر/أيلول إلى حالتين فقط في اليوم.

وسجلت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ 11 حالة في كل من يومي الثلاثاء والاثنين الماضيين، في المناطق الخاضعة للحكومة.

وسجلت الحكومة اليمنية 2187 حالة إصابة بفيروس كورونا توفي منها 620. ولم تقدم السلطات الحوثية التي تسيطر على معظم المراكز الكبيرة، أرقاما منذ مايو/أيار الماضي.

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