الهيئة التطبيعية تفاوض البرتغالي كيروش لقيادة اسود الرافدين بدلا من كاتانيتش

المستقلة /-الهيئة التطبيعية لاتحاد العراقي لكرة القدم ، جاري التفاوض مع المدرب البرتغالي كيروش لقيادة منتخبنا الوطني بدلا من سلوفيني سريتشكو كاتانيتش .

قال مصدر له للمستقلة اليوم الخميس ، الهيئة التطبيعية تبدء تفاوض مع مدرب البرتغالي كيروش لقيادة اسود الرافدين خلال المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 .

السيرة الذاتية للمدرب :

المدرب البرتغالي المعروف كارلوس كيروش، الذي بدأ التدريب كمساعد مدرب ايستوريل بريا البرتغالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وأصبح مدربا بعدها. درب كلا من أوليغيش لشبونه، بيلينينسي، سبورتنغ لشبونة، نيويورك متروستار، ناغويا غرامبوس، وبعدها أصبح مساعداً لمدرب نادي مانشستر يونايتد، وفي عام 2008 عين مدرباً لمنتخب البرتغال لكرة القدم. وفي عام 2011 انتقل لتدريب منتخب إيران لكرة القدم واستقال من تدريبه بعد خسارته في نصف نهائي كأس اسيا 2019 امام اليابان 0-3