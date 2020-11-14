الهنود يتصدرون قائمة مستثمري العقارات في دبي خلال 2019

المستقلة/- تصدر المستثمرون الهنديون قائمة مستثمري القطاع العقاري في دبي خلال عام 2019، باجمالي 5,246 مستثمرًا عقاريًّا.

وبحسب التقرير السنوي لأداء القطاع العقاري 2020، والصادر عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي ، جاء المستثمرون من دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني بعدد مستثمرين بلغ 5,172 مستثمرًا عقاريًّا، ويليهم بفارق كبير المستثمرون من كلّ من المملكة العربية السعودية والمستثمرون من جمهورية الصين الشعبية والمملكة المتحدة بعدد 2,198 و 2,096 و 2,088 مستثمرًا عقاريًّا على التوالي، ويأتي في المراتب الخمس الثانية كلّ من باكستان ومصر والأردن والولايات المتحدة وكندا.

وفيما يخص المشروعات العقارية فقد بلغ عدد المشروعات المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في مناطق التملك الحر فقط 1,894 مشروعًا عقاريًّا، منها 814 مشروعًا منتهيًا، و314 مشروعًا مازال قيد الإنشاء، وفي عام 2019 فقط تم تسجيل 70 مشروعًا عقاريًّا لدى دائرة الأراضي والأملاك.

وتابع التقرير، أنه تم تسجيل 14 مشروعًا عقاريًّا خلال النصف الأول 2020، وتوضح البيانات أن المشاريع العقارية التي تم تسجيلها خلال عام 2019 النسبة الأكبر من منها كانت لمشاريع المباني بنسبة 69%، مقارنة بنسبة 24% في مشروعات مجمعات الفلل، و7% في مشروعات الفلل.