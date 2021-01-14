الهلال يعلن رحيل خريبين.. ووجهتان في انتظاره

(المستقلة) أعلن نادي الهلال السعودي، مساء اليوم الخميس، عن رحيل مهاجمه السوري عمر خريبين بشكل رسمي.

وقال الحساب الرسمي للنادي على موقع “تويتر”: “شكرا عمر”، مع صورة للنجم السوري مع الألقاب التي حققها مع “الزعيم”.

وكان المهاجم السوري صاحب الـ26 عاما قد انضم إلى صفوف الهلال، مطلع عام 2017، في صفقة انتقال حر.

وشهدت خربين الكثير من التجارب في الدول العربية، أبرزها مع الظفرة الإماراتي والميناء العراقي وبيراميدز المصري.

وجهتان في انتظاره

وحسب ما ذكرته عدة تقارير صحفية مؤخرا، فإن خريبين يبدو قريبا لناديين عربيين، هما الوحدة الإماراتي، والزمالك المصري.

وأكدت عدة تقارير صحفية في السعودية والإمارات أن الوحدة قطع شوطا كبير في مفاوضاته مع خريبين، فيما يسعى الزمالك لضمه ليكون بديل للاعبه مصطفى محمد، الذي بات قريبا من الرحيل إلى سانت إيتيان الفرنسي.