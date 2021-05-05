النقل تؤكد …الرحلة الثانية لاجلاء العراقيين من الهند لم يحدد موعدها

المستقلة /- اعلنت وزارة النقل عدم تحديد موعد اي رحلة جديدة لاجلاء بقية العراقيين من الهند، وسط توقعات بان تتم بعد التأكد من خلو العائدين ضمن الدفعة الاولى من السلالة الهندية المتحورة لفيروس كورونا.

وقال مسؤول العلاقات الخارجية في الخطوط الجوية حسين جليل، للصحيفة الرسمية، وتابعته المستقلة اليوم الاربعاء، إن “الرحلة الثانية لاجلاء العراقيين من الهند لم يحدد موعدها او يعلن عنها حتى الان، و نحن بانتظار اشعار وزارة النقل بعد الاتفاق مع وزارات الخارجية والصحة والبيئة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية”.

واضاف جليل انه “تم نقل أفراد الدفعة الاولى البالغ عددهم 399 شخصا بحافلات خاصة الى فنادق في بغداد، بعد اجراء الفحص المختبري PCR على الاراضي الهندية وتأكد خلوهم من اصابة كورونا، واخذ مسحات جديدة اخرى PCR لكل وافد بالمختبرات المركزية في بغداد وكانت النتيجة سالبة، وتم نقلهم بواسطة حافلات تابعة للشركة العامة لنقل المسافرين والوفود”.

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