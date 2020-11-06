النقل العراقية : استمرار التفاوض مع شركة دايو الكورية

المستقلة / -أكدت وزارة النقل العراقية، الجمعة، استمرار التفاوض مع شركة دايو الكورية، للوصول الى “اتفاق عادل” يخدم الشعب العراقي بالحصول على ميناء يليق بموقع العراق الاستراتيجي ويخدم اقتصاده.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه ليل الخميس على الجمعة، (6 تشرين الثاني 2020)، أنه منذ تسنم حكومة السيد الكاظمي مهامها اولت ميناء الفاو الكبير اهمية كبرى وباشرت بالخطوات الفعلية للتنفيذ فتم التفاوض مع شركة دايوو الكورية لعدة اسباب منها، لديها قرار من مجلس الوزراء السابق باستثنائها من شروط العقود الحكومية من اجل الاسراع ورفع وتيرة العمل، كما ان آليات ومكائن الشركة وملاكاتها الهندسية والفنية موجودة في ارض العمل مما يوفر وقتا وجهدا اسرع”.

وأضاف البيان، “اخيرا فان دايوو نفذت بنجاح كاسر الامواج الغربي للميناء، بناءً على ما تقدم تم التفاوض لمدة ثلاثة اشهر من قبل وزارة النقل متمثلة بالسيد الوزير والكادر المتقدم فيها مع المدير السابق للشركة وكادرها المتقدم بوجود اعضاء من لجنة الخدمات النيابية ولجنة النزاهة النيابية، وتم التوصل لاتفاق مبدئي لتنفيذ خمسة مشاريع وبعمق حوض الرسو والقناة الملاحية بعمق 19.8 بمبلغ اجمالي قيمته مليارين و ثلاثمائة وسبعين مليون دولار وبمدة تنفيذ تمتد الى ثلاث سنوات”.

وتابع البيان أنه “وبعد تعيين المدير الجديد لمشروع ميناء الفاو حضر الجانب الكوري المتمثل بشركة دايوو وعلى راسهم معاون مدير شركة دايو القادم من سيؤول، والمفاوضات لازالت مستمرة للوصول الى اتفاق عادل ويخدم الشعب العراقي بالحصول على ميناء يليق بموقع العراق الاستراتيجي ويخدم اقتصاده”.

ومضى البيان بالقول، “كان للسيد رئيس الوزراء زيارة ميدانية برفقة السيد وزير النقل لميناء الفاو للاطلاع على آخر التطورات في هذا المشروع الاستراتيجي من اجل تذليل العقبات و البدء بالعمل الفعلي لانجازه”.

وختم البيان “تنفي وزارة النقل ما تم تناقله في وسائل الاعلام ان الوزارة الغت التفاوض مع الجانب الكوري و الغت المشروع. نتمنى من وسائل الاعلام توخي الحذر بنقل اخبار غير صادرة من اعلام الوزارة”.