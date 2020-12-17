النفط يواصل الارتفاع لأعلى مستوى خلال 9 أشهر

المستقلة/- أنهت أسعار النفط تعاملات جلسة اليوم الخميس ،على ارتفاع قدره 1٪.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بنحو 1.1 بالمائة إلى 48.36 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نحو 9 أشهر

وعززت أسعار الخام مكاسبها مع تزايد آمال التحفيز المالي من قبل الكونجرس الأمريكي، وتعهد الاحتياطي الفيدرالي باستمرار دعم الاقتصاد.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.8 بالمائة إلى 51.84 دولار.