النفط يمثل 96% من إيرادات الموازنة العامة للعراق

المستقلة/..قال وزير المالية العراقي، علي علاوي إن موازنة العراق لعام 2021 والتي تنتظر التمرير من مجلس النواب العراقي تتضمن حصة كردستان العراق من المصروفات إضافة إلى احتساب الإيرادات العامة بالموزانة تتضمن ما ستتلقاه الحكومة الاتحادية من إيرادات الأقليم من مصادر الدخل المتاحة به.

وأشار الوزير في مقابلة خاصة مع قناة الشرق للأخبار، أن أموال العراق المنهوبة عبر الأنظمة السياسية السابقة تصل إلى 150 مليار دولار وهناك مساعدات دولية لأسترداد تلك الأموال.

وعن ملامح موازنة الدولةأوضح علاوي أن النفط يمثل 96% من إيرادات الموازنة العامة وهو ما يعني أن المصادر غير النفطية تمثل نسبة منخفضة وسيتم معالجته في الأعوام القادمة من خلال الإصلاح الضريبي لتعظيم إيرادات العراق من الموارد غير النفطية.

وحول خفض قيمة الدينار العراقي الذي قامت به الحكومة والبنك المركزي مؤخراً أكد الوزير أن التوقعات السلبية على مستويات أسعار السلع كانت متوقعة وما حدث جاء أقل من المتوقع، ولكنها كانت خطوة واجبة منذ سنوات لأهميته في هيكلة الاقتصاد وخفض فاتورة دعم الدينار، موضحاً تلاشي التأثيرات السلبية لخفض العملة تدريجياً.