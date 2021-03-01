النفط يتراجع لأقل من 64 دولار للبرميل

المستقلة/-أنهت أسعار النفط تعاملات جلسة اليوم الاثنين، على تراجع، وبدل النفط من مكاسبه الصباحية.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لخام “نايمكس” تسليم أبريل/نيسان بنحو 1.4 بالمائة إلى 60.64 دولاراللبرميل.

وتراجع سعر العقود المستقبلية للخام القياسي “برنت” تسليم مايو/آيار بنسبة 1.3 بالمائة إلى 63.65 دولار للبرميل.

ويترقب المستثمرون اجتماع منظمة أوبك وحلفائها يوم الخميس المقبل، مع توقعات بزيادة مستويات الإنتاج النفطي.

وبحسب مسح لوكالة “رويترز”، تراجع إنتاج النفط من قبل أوبك بنحو 870 ألف برميل يومياً خلال الشهر الماضي، بفعل الخفض الطوعي للسعودية.