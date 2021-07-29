النصر : الإنتخابات أساس النظام السياسي ومن يريد شرعية الحكم عليه أن ينال شرعية التمثيل

النصر : الإنتخابات أساس النظام السياسي ومن يريد شرعية الحكم عليه أن ينال شرعية التمثيل

المستقلة /- اكد ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي، ان الإنتخابات هي أساس شرعية النظام السياسي في العراق ، ومَن يريد شرعية الحكم عليه أن ينال شرعية التمثيل.

وذكر عضو الائتلاف حسن البهادلي في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الخميس، أن “الإنتخابات هي أساس شرعية النظام السياسي، وصندوق الإقتراع هو “الرَحَم” الولّاد للسلطات، ومَن يريد شرعية الحكم عليه أن ينال شرعية التمثيل”.

وأشار البهادلي أن “ائتلاف النصر دعا ويدعو إلى المشاركة الواسعة بالإنتخابات، لأنها بوابة الإصلاح والتغيير المنشود”، داعياً “المفوضية العليا للإنتخابات والحكومة والقوى السياسية إلى التعاون لإجراء إنتخابات نزيهة وعادلة تمثل رأي الشعب وخياراته”.