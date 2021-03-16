النزاهة : ضبط (387) جهاز تكييفٍ في تربية النجف لم يتم استعمالها

المستقلة /- تمكَّنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، من ضبط (387) جهاز تكييفٍ في مديريَّة تربية مُحافظة النجف لم يتم استعمالها، بالرغم من إدخالها قبل سبع سنواتٍ.

وأشارت الهيئة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الثلاثاء، إلى “ضبط (360) جهاز تكييفٍ حجم (2) طن، و(27) جهاز تكييفٍ حجم (1,5) طن في مخازن المديريَّة، لافتةً إلى عدم تنصيبها، بالرغم من وجودها في المخازن منذ عام 2014”.

وأضافت إنَّ “العمليَّة أسفرت كذلك عن ضبط مُستندات الإدخال المخزنيِّ والأوليات كافة الخاصَّة بإدخال تلك الأجهزة، مُوضحةً أن الأجهزة غير قابلةٍ للتخزين لمُدَّةٍ طويلةٍ؛ كونها مُعرَّضةً للعطل والتلف بسبب مُتغيِّرات درجة الحرارة”.

وأوضحت أنه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات، وعرضه على السيّد قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في محافظة النجف؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة”.

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النزاهة : ضبط (387) جهاز تكييفٍ في تربية النجف لم يتم استعمالها

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