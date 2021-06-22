النزاهة : ضبط معاون صيدلي في إحدى المستشفيات الحكومية بمعالجة المصابين بكورونا

المستقلة /- تمكنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط “معاون صيدلي” في إحدى المستشفيات الحكوميَّة الخاصة بمعالجة المصابين بفيروس كورونا؛ لإقدامه على اختلاس حقن خاصة بعلاج المصابين بهذا المرض.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة بأن فريق عملٍ من مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة نينوى تمكَّن من ضبط أحد العاملين في مستشفى الشفاء الخاص بمعالجة مرضى كورونا في المحافظة، لاختلاسه حقناً خاصة بمعالجة المصابين بهذا المرضى سعر الواحدة يبلغ (300) دولار أمريكي، وقيمتها الإجماليَّة (178,080,000) مليون دينار.

وتابعت أن الفريق تمكَّن أيضاً من ضبط (424) حقنة في دار المتهم ومواد طبيَّة أخرى، لافتةً إلى أن التحقيقات الأوليَّة مع المتهم وتدوين أقواله كشفت أن الحقن المضبوطة في منزل المتهم ليست الحقن الأصليَّة المختلسة من قبله، وإنما هي حقن غير أصليَّة المنشأ وغير معتمدة من قبل وزارة الصحة.

وذكرت أن سعرها في الأسواق المحليَّة يبلغ (50) دولاراً، كان ينوي المتهم إعادتها إلى المستشفى؛ بغية سد النقص الحاصل بذمته جراء اختلاسه للحقن الأصليَّة؛ كونه قد تَصَرَّفَ بها في الأسواق، مبينةً بأن الحقن الأصليَّة مخصصة لوزارة الصحة العراقيَّة ويمنع تداولها بالصيدليات المحليَّة.

وكانت الهيئة قد أعلنت مطلع أيلول الماضي عن ضبطها كشفاً لإنشاء وحدةٍ لعزل مرضى كورونا بمستشفى حكومي بحوزة أحد المعقبين، فيما أفصحت أواخر تموز عن صدور أمر استقدامٍ لمدير عام صحة المحافظة على خلفيَّة ارتكاب مخالفاتٍ لمقررات خليَّة الأزمة الخاصة بالجائحة.