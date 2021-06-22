النزاهة : ضبط معاون صيدلي في إحدى المستشفيات الحكومية بمعالجة المصابين بكورونا

المستقلة /- تمكنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط “معاون صيدلي” في إحدى المستشفيات الحكوميَّة الخاصة بمعالجة المصابين بفيروس كورونا؛ لإقدامه على اختلاس حقن خاصة بعلاج المصابين بهذا المرض.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة بأن فريق عملٍ من مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة نينوى تمكَّن من ضبط أحد العاملين في مستشفى الشفاء الخاص بمعالجة مرضى كورونا في المحافظة، لاختلاسه حقناً خاصة بمعالجة المصابين بهذا المرضى سعر الواحدة يبلغ  (300) دولار أمريكي، وقيمتها الإجماليَّة (178,080,000) مليون دينار.

وتابعت أن الفريق تمكَّن أيضاً من ضبط  (424) حقنة في دار المتهم ومواد طبيَّة أخرى، لافتةً إلى أن التحقيقات الأوليَّة مع المتهم وتدوين أقواله كشفت أن الحقن المضبوطة في منزل المتهم ليست الحقن الأصليَّة المختلسة من قبله، وإنما هي حقن غير أصليَّة المنشأ وغير معتمدة من قبل وزارة الصحة.

وذكرت أن سعرها في الأسواق المحليَّة يبلغ  (50) دولاراً، كان ينوي المتهم إعادتها إلى المستشفى؛ بغية سد النقص الحاصل بذمته جراء اختلاسه للحقن الأصليَّة؛ كونه قد تَصَرَّفَ بها في الأسواق، مبينةً بأن الحقن الأصليَّة مخصصة لوزارة الصحة العراقيَّة ويمنع تداولها بالصيدليات المحليَّة.

وكانت الهيئة قد أعلنت مطلع أيلول الماضي عن ضبطها كشفاً لإنشاء وحدةٍ لعزل مرضى كورونا بمستشفى حكومي بحوزة أحد المعقبين، فيما أفصحت أواخر تموز عن صدور أمر استقدامٍ لمدير عام صحة المحافظة على خلفيَّة ارتكاب مخالفاتٍ لمقررات خليَّة الأزمة الخاصة بالجائحة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

برشلونة سيواجه مشكلة كبيرة في بيع كوتينيو بشكل نهائي هذا الصيف

سياسية

نائب يكشف حقيقة التسريبات عن تأجيل الانتخابات الى ايار من العام المقبل

اخر الاخبار

المنافذ الحدودية :ضبط حاوية مخالفة للشروط الجمركية في ميناء أم قصر

اخر الاخبار

ارتفاع سعر خام البصرة الخفيف الى 74 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء

اقتصادية

ارتفاع طفيف في اسعار الذهب بسبب ضعف الدولار الامريكي .. اليوم الثلاثاء

اخر الاخبار

الدفاع المدني : اخماد حريق اندلع في سوق الاثوريين جنوبي العاصمة بغداد .. صور

اخبار العراق

النزاهة : ضبط معاون صيدلي في إحدى المستشفيات الحكومية بمعالجة المصابين بكورونا

اخبار العراق

النزاهة : ضبط معاون صيدلي في إحدى المستشفيات الحكومية بمعالجة المصابين بكورونا

اخبار العراق

انخفاض طفيف في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الثلاثاء

اخر الاخبار

طقس العراق : ارتفاع الحرارة الأيام القادمة

اخر الاخبار

للمرة الأولى منذ أبريل 2019 .. اسعار النفط تتخطى 75 دولارا للبرميل

اخبار العراق

لجنة إعمار الموصل تؤكد.. تنمية قطاع الانشاءات سيسهم في بناء المدينة

اخبار العراق

المركزي للإحصاء ينجز أكثر من مليونين و600 ألف قيد خاص بالرقم الوظيفي

اخبار العراق

لجنة تقترح الاعتماد على الاقتراض الداخلي لاكمال المشاريع الاستثمارية

اخبار العراق

الموانىء العراقية : نفذنا سلسلة مشاريع كبرى في محافظة البصرة

اخبار العراق

التربية النيابية : العراق بحاجة إلى ما يقرب من 20 ألف مدرسة

اخبار العراق

الصحة : 214 وفاة واكثر من 38 الف اصابة بين ملاكات الجيش الابيض