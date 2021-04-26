النزاهة : صدور أمر استقدام بحق نائب محافظ ذي قار وعدد من موظفي المحافظة

المستقلة /- أعلنت هيئة النزاهة، صدور أمر استقدام بحق نائب محافظ ذي قار وعدد من موظفي ديوان المحافظة، فيما أشارت إلى تنفيذ أمر قبض بحق مسؤول في شركة نفط ذي قار بتهمة الاختلاس.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاثنين، إنه  “أصدر قاضي التحقيق المُختصِّ أمر استقدامٍ بحقِّ نائب محافظ ذي قار وعددٍ من مُوظَّفي ديوان مُحافظة ذي قار؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (٣٣١) من قانون العقوبات، موضحةً أن الأمر جاء على خلفيَّة قضيَّة تقدير بدلات إيجار (٢١) محلاً في قضاء الشطرة بمبلغٍ أقلَّ من السعر الحقيقي”.

وأضافت، “وفي سياقٍ آخر، تمكن فريق عمل تابع لمكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، بإشراف جهات إنفاذ القانون، من تنفيذ أمر قبض قضائي صادرٍ بحق مهندس يشغل منصب مدير أحد الأقسام في شركة نفط ذي قار مُتهم بالاختلاس؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادَّة (316) من قانون العقوبات”.

وأوضحت، أن “التحريات الأولية التي أجراها الفريق أثبتت قيام المُتهم باختلاس مواد مخزنيَّةٍ من شركة نفط ذي قار وبيعها في الأسواق المحلية”، لافتةً إلى أنَّه “قام باستغلال غلق الشركة من قبل المتظاهرين لإخراج المواد من الشركة في ساعة متأخرة من الليل”.

وأشارت إلى، “تدوين أقواله وتصديقها قضائياً وإيداعه في التوقيف على ذمَّة التحقيق”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

رئيس الوزراء المصرى يتلقى لقاح كورونا .. صور

اخر الاخبار

الأرصاد المصرية تحذر من موجة حارة جديدة تضرب البلاد

اخر الاخبار

القبض على متهمة سرقت 80 ألف دولار في منطقة الكرادة

اخبار العراق

الرافدين : توطين رواتب منتسبي عدد من الدوائر الامنية في المحافظات

اخبار العراق

انخفاض محدود بسعر صرف الدولار مقابل الدينار اليوم الاثنين

اخبار العراق

الرشيد يعلن منحه سلف منتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين إلكترونياً

اخر الاخبار

ماكرون يستجيب لنداء سيلينا غوميز

اخر الاخبار

ماكرون يستجيب لنداء سيلينا غوميز

اخبار العراق

النزاهة : صدور أمر استقدام بحق نائب محافظ ذي قار وعدد من موظفي المحافظة

اخر الاخبار

إسرائيل تقلص مساحة الصيد في بحر غزة

اخبار العراق

متنبىء جوي : تاثر البلاد بحالة عدم الاستقرار مع تساقط امطار عشوائية

اخر الاخبار

جوجل تطور ميزة جديدة لمتصفح كروم لنظام أندرويد

اخر الاخبار

وزير الخارجية الايراني يصل الى بغداد في زيارة رسمية

اخبار العراق

الصحة : عدد متلقي لقاح كورونا وصل إلى أكثر من 298 ألف مواطن

اخر الاخبار

أحمد الشقيري يشعل مواقع التواصل..والسبب؟

اخبار العراق

تربية بغداد تعلن عن تشكيل لجان للتعاقد مع المحاضرين المجانيين

اخبار العراق

البنك المركزي يطلق مبادرة لتعويض ذوي ضحايا حادثة مستشفى ابن الخطيب