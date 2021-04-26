النزاهة : صدور أمر استقدام بحق نائب محافظ ذي قار وعدد من موظفي المحافظة

المستقلة /- أعلنت هيئة النزاهة، صدور أمر استقدام بحق نائب محافظ ذي قار وعدد من موظفي ديوان المحافظة، فيما أشارت إلى تنفيذ أمر قبض بحق مسؤول في شركة نفط ذي قار بتهمة الاختلاس.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاثنين، إنه “أصدر قاضي التحقيق المُختصِّ أمر استقدامٍ بحقِّ نائب محافظ ذي قار وعددٍ من مُوظَّفي ديوان مُحافظة ذي قار؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (٣٣١) من قانون العقوبات، موضحةً أن الأمر جاء على خلفيَّة قضيَّة تقدير بدلات إيجار (٢١) محلاً في قضاء الشطرة بمبلغٍ أقلَّ من السعر الحقيقي”.

وأضافت، “وفي سياقٍ آخر، تمكن فريق عمل تابع لمكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، بإشراف جهات إنفاذ القانون، من تنفيذ أمر قبض قضائي صادرٍ بحق مهندس يشغل منصب مدير أحد الأقسام في شركة نفط ذي قار مُتهم بالاختلاس؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادَّة (316) من قانون العقوبات”.

وأوضحت، أن “التحريات الأولية التي أجراها الفريق أثبتت قيام المُتهم باختلاس مواد مخزنيَّةٍ من شركة نفط ذي قار وبيعها في الأسواق المحلية”، لافتةً إلى أنَّه “قام باستغلال غلق الشركة من قبل المتظاهرين لإخراج المواد من الشركة في ساعة متأخرة من الليل”.

وأشارت إلى، “تدوين أقواله وتصديقها قضائياً وإيداعه في التوقيف على ذمَّة التحقيق”.