النزاهة تكشف عن تفاصيل الحكم ضد موظف يعمل في هيئة الكمارك

المستقلة /- أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، تفاصيل الحكم ضد موظف يعمل في هيئة الكمارك، بقضية فساد مالي كبير.

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وذكرت الهيئة في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، (26 آب 2021)، أن “دائرة التحقيقات في الهيئة افادت بتلقيها ملف الدعوى من دائرة الوقاية في الهيئة والتي رصدت الكسب غير المشروع في أموال المتهم أحد موظفي الهيئة العامة للگمارك، قامت بالتحقيق في القضيَّة وإحالتها إلى القضاء، حيث أصدرت محكمة جنح الرصافة المختصَّة بقضايا النزاهة قرارها القاضي بالحبس مدة سنةٍ واحدةٍ والغرامة و رد قيمة الكسب غير المشروع البالغ(916.000.000)مليون دينار”.

وأوضحت أن “المحكمة، ونتيجة الأدلة والمعطيات المتوفرة؛ وصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدان؛ فقررت الحكم عليه استناداً إلى أحكام المادة (١٩) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع، ومصادرة العقار والسيارة نوع (جيب شيروكي)، المتحصلة نتيجة الكسب غير المشروع، مع مراعاة عدم إطلاق سراح المدان – بعد تنفيذ قرار الحكم – ما لم يتم تسديد قيمة الكسب غير المشروع وتسديد قيمة الغرامة؛ استناداً إلى مقتضيات المادة الحكميَّة”.

ولفت بيان الهيئة إلى أن “المادة (19/رابعاً) من القانون تنص على ان (المحكمة تحكم برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من هذه المادة الا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع، ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائيَّة بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع)”.

وأشارت إلى أنها “أعلنت منتصف حزيران الماضي عن صدور قرار حكم على نائب رئيس مجلس إدارة مطار النجف السابق بقضيَّة كسبٍ غير مشروعٍ تضمن الحبس والغرامة واسترداد قيمة الكسب غير المشروع، فيما أفصحت أواخر أيار الماضي عن صدور حكم بالحبس الشديد على قاضٍ متقاعد ظهرت زيادة كبيرة في أموال زوجته، ورد قيمة الكسب غير المشروع البالغة أكثر من (١٧.٠٠٠.٠٠٠) مليون دولارٍ”.