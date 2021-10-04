النزاهة العراقية : ضبط أوامر إدارية مزورة وأسعار مضاعفة في معاملات شراء أدوية

المستقلة /-أعلنت هيئة النزاهة العراقية، ضبط معاملات شراء أدوية فيها مغالاة بأسعارها لصالح مستشفى، فضلاً عن ضبط أوامر إداريَّةٍ مُزوَّرةٍ في أحد المذاخر الأهليَّـة في مُحافظة واسط.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب بيان تلقت المستقلة اليوم الاثنين، أن “عمليتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّتين، الأولى فريق عمل مكتب تحقيق واسط الذي انتقل إلى مُستشفى العزيزيَّة العام، قام بضبط (31) مُستند صرفٍ مع المُعاملات الخاصَّة بشراء الأدوية لمصلحة المُستشفى– وحدة الحسابات، لعام 2020؛ لوجود مغالاةٍ في الأسعار ومُخالفاتٍ قانونيَّـة فيها”.

وأضافت الدائرة، أنَّ “فريق العمل تمكَّن في عمليَّةٍ ثانيةٍ بأحد مذاخر الأدوية الأهليَّة من ضبط مُعاملة تجهيز أدويةٍ لمصلحة مُستشفى حكوميٍّ وأوامر إداريَّة (مُزوَّرة) مزعوم صدورها عن ذلك الـمـستشفى، فضلاً عن كتب فحصٍ لنماذج أدويةٍ صادرةٍ عن جهاتٍ رسميَّةٍ، وأختام ووصولات مُزوَّرة”.

وتابعت “تمَّ خلال العمليَّة ضبط ثلاثةٍ من المُتَّهمين العاملين في المذخر، فضلاً عن أصل الكتب الخاصَّة بفحص الأدوية والمنسوب صدورها عن المركز الوطنيِّ للرقابة والبحوث الدوائيَّـة”.

ووفقاً لدائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، جرى “تنظيم محضري ضبطٍ بالعمليَّـتين، وعرضهما على قاضي محكمة تحقيق الكوت المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفقاً لأحكام المادَّة (289) من قانون العقوبات”.

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