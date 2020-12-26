الميركاتو الشتوي يحسم مصير 3 نجوم عراقيين

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(المستقلة) ينتظر 3 من نجوم منتخب العراق حسم مصيرهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، التي ستنطلق في بداية شهر يناير/كانون الثاني القادم.

ودخل همام طارق دائرة اهتمامات عدة أندية عربية، بعد فسخ عقده بالتراضي مع الإسماعيلي المصري في وقت سابق.

ورغم امتلاك النجم العراقي همام طارق عدة عروض من أندية الدوري العراقي الممتاز، إلا أنه يبحث عن تجربة احترافية جديدة.

من جانبه فإن علي عدنان، لاعب فانكوفر وايت كابس الكندي، يتطلع لخوض تجربة جديدة على سبيل الإعارة.

وكان النجم العراقي قد أشار مؤخرا لتلقيه عدة عروض من أندية أوروبية وخليجية، ولا تزال قيد الدراسة قبل تحديد وجهته المقبلة.

النجم الثالث هو بشار رسن، الذي يتوقع أن يرحل إلى نادي قطر في الميركاتو الشتوي.

وودع رسن نادي بيرسيبوليس الإيراني قبل أيام، وأكد أنه سينتقل إلى ناد في الدوري القطري، دون الكشف عن هويته.

وكشفت تقارير صحفية عن وجود اتفاق مسبق بين إدارة النادي القطري وبشار رسن، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عنه خلال فترة وجيزة.

 

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