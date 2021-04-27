الموت يفجع الفنانة ياسمين صبري

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت الفنانة المصرية ياسمين صبري، عن وفاة جدتها من خلال تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقالت الفنانة ياسمين صبري: “‏توفيت اليوم جدتي كريمة وأمي الثانية التي ربتني.. إنا لله وانا اليه راجعون، البقاء والدوام لله”.

وتغيب ياسمين صبري عن الدراما الرمضانية 2021، بعدما قدمت في رمضان الماضي مسلسل “فرصة تانية” وشاركها بطولته أحمد مجدي وأيتن عامر وهبة مجدي وإدوارد ونهال عنبر ومحمود البزاوي ودياب، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.

 

 

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