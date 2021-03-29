المنتخب العراقي يلاقي اوزبكستان اليوم في قمة ودية

المستقلة /- يواجه منتخب العراقي مضيّفه المنتخب الأوزبكستاني ودياً على ملعب (ألي) بنادي بونيودكور الرياضي، في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم الاثنين في إطار تحضيراتهما للتصفيات الآسيوية المؤهلة للدور الحاسم من بطولة كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأنهى أسود الرافدين مساء أمس الأحد، برنامجهم التحضيري بقيادة المدرب السلوفيني سريتشكو كاتانيتش برفقة ملاكه المساعد، ويسعى كاتانيتش الى الاستفادة من هذه المباراة الودية من خلال الزج بجميع اللاعبين لتحديد نقاط القوة والوقوف على مواطن الضعف وتصحيحها قبل الدخول في مهمته المقبلة في التصفيات.

ويتصدر منتخبنا الوطني لائحة المجموعة الثالثة برصيد (11 نقطة)، ويأتي الفريق البحريني ثانيا بـ(9 نقاط)، وايران ثالثا بـ(6 نقاط)، ويحتل هونغ كونغ المرتبة الرابعة بـ(5 نقاط)، بينما يتذيل كمبوديا القائمة بنقطة واحدة فقط.

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