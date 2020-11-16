الممثلة المصرية ” رانيا يوسف ” تعلن بإصابتها بكورونا

المستقلة /- اعترفت الفنانة المصرية رانيا يوسف، بإصابتها بفيروس كورونا في ديسمبر الماضي، وتحديدا في رأس السنة.

وأوضحت رانيا يوسف، في مقابلة مع برنامج ET بالعربي أثناء الاحتفال بإطلاق الجزء الثاني من مسلسل “الآنسة فرح”، أن الأعراض كانت لدور برد ثقيل وغريب، فقامت بعزل نفسها في غرفة لأربعة أو خمسة أيام وأخذت أدوية، إلى أن مر الدور بحمد الله.

وعن شائعة إصابتها بكورونا مؤخرا، قالت رانيا يوسف “الصيت ولا الغنى”، وإن الشائعات ليست شيئا سيئا.

جدير بالذكر أن حفل مسلسل ” الآنسة فرح ” تم بحضور أطال العمل، رانيا يوسف، وأسماء أبو اليزيد، وأحمد مجدي، ومحمد الكيلاني، ويشارك في بطولته أيضا عارفة عبد الرسول، وتامر فرج.

والمسلسل من تأليف محمود عزت، وعمرو مدحت، وإخراج وائل فرج.