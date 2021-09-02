المفوضية تحدد مكافأة للأساتذة الجامعيين المشرفين على مراكز الاقتراع

المستقلة /- حدَّدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مبلغ 250 ألف دينار كمكافأة للأساتذة الجامعيين المشرفين على مراكز الاقتراع.

وقالت مساعدة الناطق الرسمي باسم المفوضية نبراس ابو سودة في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ “مجلس المفوضين في المفوضية قرر تحديد هذا المبلغ للأساتذة الجامعيين الذين يشرفون على المراكز في يوم الاقتراع”.

وأضافت أنه “تم تأمين أعداد احتياط من الأساتذة الجامعيين المشرفين على مراكز الاقتراع بواقع خمسة أشخاص لكل دائرة انتخابية”.

وبينت أنَّ “المجلس قرر أيضاً تزويد وكلاء الأحزاب السياسية والمرشحين بنسخة من تقرير جهاز تسريع إعلان النتائج قبل عملية إرسال النتائج عبر الوسط الناقل (VSAT) ، إضافة إلى صورة من النتائج وأوراق الاقتراع لكل محطة مسجلة على عصا الذاكرة قبل أن يتم الاتصال بالوسط الناقل والشبكة الإلكترونية وبعد أن يتم فتح التشفير بواسطة برامجيات المفوضية الخاصة بذلك”.

وتابعت أنَّ “القرار تضمن اعتماد القرعة الإلكترونية في اختيار تحديد المحطة التي ستجرى عليها عملية العد والفرز اليدوي داخل مركز الاقتراع، وتكليف رئيس مجلس المفوضين بإجابة الرئاسات الثلاث بشأن مضمون المواضيع”.

وأوضحت أبو سودة أنَّ “مجلس المفوضين قرر أيضاً تصويت ملاك موظفي مراكز الاقتراع بالبطاقة البايومترية حصراً مع تأشير البطاقة وإيقافها لمدة 72 ساعة وسحبها وعدم تعيين هؤلاء الموظفين في محطات الاقتراع التي توجد فيها اسماؤهم كناخبين، وتكليف الإدارة الانتخابية بمتابعة تنفيذ هذا القرار وإعلام مجلس المفوضين بذلك”.

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