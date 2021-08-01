المفوضية تؤكد على أنّ يوم 10 تشرين الأول سيكون موعدا حتميا لإجراء الانتخابات

المستقلة /- اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الاحد، أن مجلس المفوّضين أكد على أنّ يوم العاشر من شهر تشرين الأول المقبل سيكون موعدا حتميا لإجراء الانتخابات النيابية.

وقالت المفوضية في كلمتها الاسبوعية، أن “ورقة الاقتراع في مرحلة التنفيذ الأخيرة”، مشيرة الى أن “مطلع شهر آب الجاري سيكون موعد انطلاق توزيع بطاقات الناخبين البايومترية”.

واشارت المفوّضية إلى أنها “تسعى سعيًا حثيثًا للالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة في الجدول العملياتي لإجراء الانتخابات بموعدها المقرر، إذ يؤكّد مجلس المفوّضين أنّ يوم العاشر من شهر تشرين الأول المقبل موعد حتمي للاقتراع العام، ولذا شرعت المفوضية بعملية طباعة أوراق الاقتراع للتصويت العامّ والخاصّ، وهي حاليًا بمرحلة الإنجاز الأخيرة، فضلًا عن طباعة بوسترات تعريفية للتصويت العام والدليل الإرشادي للتصويت الخاصّ واللاتي تحتوي على بيانات ورقة الاقتراع المتضمنة جميع المرشّحين المصدّق على أسمائهم وأرقامهم الانتخابية التسلسلية والشعار أو الصورة الخاصّة بهم؛ ليتمكّن الناخب بموجبها الاستدلال على اسم مرشحه للانتخابات النيابية ورقمه”.

من جانب آخر، وضمن الخطّة الاستراتيجية التنظيمية للعملية الانتخابية اعلنت مفوّضية الانتخابات، “تسلمها (2.300.000) بطاقة بايومترية للناخبين الذين أجروا عملية التحديث خلال مرحلة التحديث المنصرمة، ومن ضمنهم المواليد الجُدد (2001, 2002, 2003)، إذ وُزِّعت على جميع مكاتب المحافظات الانتخابية بالتنسيق مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات بعد إجراء عملية الفحص والتدقيق على جميع البطاقات؛ للتأكّد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات الفنية من اللجان المختصّة استعدادًا لتوزيعها على مراكز التسجيل والفرق الجوّالة التابعة إليها لتسليمها للناخبين.

وعليه تدعو المفوّضية الناخبين جميعًا التوجّه إلى مراكز التسجيل القريبة من محلّ سكنهم؛ لغرض تسلّم بطاقاتهم البايومترية ابتداءً من تأريخ 5/8/2021.

وانسجامًا مع الاستعدادات الانتخابية ومواكبة للعمل الانتخابي وبحسب توجيهات رئيس مجلس المفوّضين القاضي (جليل عدنان خلف) المتمثّلة بمتابعة عمل مكاتب المحافظات الانتخابية ومراكز التسجيل والمخازن التابعة لها؛ للتأكّد من سير العمل وفقًا للخطط الموضوعة، يستمرّ أعضاء مجلس المفوّضين والمديرون العامون واللجان المختصّة بجولاتهم التفقدية؛ للوقوف على الواقع الفعلي وتقديم المعالجات في حال تطلب الأمر ذلك .

وفي اطار التطوير المؤسساتي وانسجامًا مع رؤية ورسالة وأهداف مفوضية الانتخابات في إعداد مشروع لوضع اللبنة الاولى لتعهد المفوضية بالعمل وفق نظام ومعايير إدارة الجودة الشاملة بأحدث الأساليب والمعايير الدولية، إذ سعي الأمين العام لمجلس المفوضين بتوجيه من قبل رئيس مجلس المفوضين بتهيئة موظفي قسم الجودة بمفوضية الانتخابات لتطوير مهاراتهم العملية من خلال إشراكهم في عدة ورش ودورات تدريبية عقدت بالتنسيق مع الأمانة لمجلس الوزراء والمركز الوطني في وزارة التخطيط.

كما استقبل رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف، الخميس ٢٩ تموز ٢٠٢١، في مكتبه بمقر مفوضية الانتخابات في بغداد، وبحضور الأمين العام للمجلس علي فيصل دحام، مسؤول ملف الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الألمانية (كرستيان بوك) برفقة القائم بالأعمال الألماني (بيتر فلتن)، حيث جرى التأكيد من قبل رئيس المجلس على الاستعداد التام من قبل المفوضية على المستوى التقني والفني لإجراء الانتخابات، وقدم القاضي جليل عدنان خلف شكره للوفد الألماني لما قدمته سفارته في بغداد من تسهيلات للإسراع في التعاقد مع الشركة الألمانية الفاحصة التي سيكون لها دور في إنجاح الانتخابات المرتقبة.

وأجرى فريق إعلامي من مفوضية الانتخابات من موظفي (دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري)، ثاني جولاته الميدانية في بغداد وهذه المرة بمنطقة العامرية بجانب الكرخ، بعد الجولة الأولى التي تمت في منطقة الكرادة بجانب الرصافة، وفي الجولة الثانية بيّن الفريق الإعلامي للجمهور من الناس في منطقة العامرية، طبيعة الإجراءات الجديدة لمجلس المفوضين وحثهم أيضاً على المشاركة بقوة في انتخابات تشرين المقبل، فضلاً عن إجراء لقاءات مع عدد من أهالي الحي المذكور والاستماع لملاحظاتهم وآرائهم، وبالأخص الشباب منهم.