المفوضية تؤكد عدم شمول التصويت الخاص بالصمت الانتخابي

المستقلة/-أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عدم شمول التصويت الخاص بالصمت الانتخابي.

وقالت المتحدث باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح لوكالة الرسمية تابعته المستقلة الوم الاخميس، ان “الصمت الانتخابي سيكون في الساعة السادسة من صباح السبت المقبل”، لافتة الى ان “التصويت الخاص غير مشمول بالصمت الانتخابي”.

وسيدلي أكثر من مليون شخص يوم غد الجمعة، باصواتهم ضمن الاقتراع الخاص بالقوات الامنية وسط اجراءات مشددة، حيث ان الفئات المشمولة بالتصويت هي وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، وجهاز مكافحة الارهاب، ووزارة داخلية إقليم كردستان، ووزارة البيشمركة، والنازحين، بالإضافة إلى نزلاء السجون العراقية.

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